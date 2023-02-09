阿姑圓夢辦公益籃球賽！資深製作人「阿姑」周遊從小喪母、家境貧窮，念小學時，她看到同學打球玩得很開心，自己沒球玩，心裡滿是羨慕，當時她就立志「長大一定要舉辦小學籃球賽」。阿姑開心表示，如今她終於圓夢，12日將在新店安坑國小舉辦「小學生三對三 公益籃球精英賽」，大台北地區已經有35隊報名參加，且有效力於PLG新北國王隊的球星戴維斯等多位知名球星將前往站台！

周遊在老公李朝永支持下舉辦小學生公益籃球賽。（李朝永提供）

阿姑受訪時表示，她小時候因為家裡窮，很多別的小朋友能做的事她都被迫缺席，例如畢業旅行，熱愛運動的她，也是排球隊隊長，跳遠跳高都是第一名，但只要是要去外縣市比賽，她就會因為家裡沒錢支付經費而放棄，有一次她終於籌到錢了，但老師已經指派別人去參賽，還安慰她「等妳上初中，有機會還可以去」，當時她就立誓，「等我長大會賺錢，要辦各種比賽培植兒童，沒錢比賽的就贊助他們錢！要幫助有能力但經濟條件不好的小朋友！」

周遊表示，當她長大後，依興趣與機緣從事演藝事業，做了許多教忠教孝的好戲，給社會做了很多寓教於樂、讚不絕口的節目！總統府、內政部都召見過，給她莫大的鼓勵，感到驕傲與振𡚒，現在把演藝的棒子交給兩位兒子，他們也都有了成就，使她與有榮焉！

她後來組織社團，成立周遊獅子會、明星獅子會，從事社服工作，做了數百埸關懷弱勢團體、族群與政府關心不到的慈善工作，去年兩會捐了消防救災指揮車、消防勘查車、最新設備救護車、關懷聖嘉民啟智中心…，今年要從小學開始，培育、教育他們成為樹德兼修、品德優良的好學生，將來能成為國家的棟樑！今年先針對大台北地區，明年計畫進階全國性的比賽。「希望從小學生開始，鼓勵他們運動，讓他們身心健康，有運動的孩子比較不會做壞事！」曾換過2次人工膝蓋的阿姑也將親自上陣打籃球。