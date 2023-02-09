大兒子施名帥化身魯蛇哥哥。（威視提供）

二女兒陳庭妮飾演北漂打拼的藝人造型師。（威視提供）

小女兒方志友演出連鎖理髮店的髮型師。（威視提供）

金馬影后陸小芬回歸大銀幕之作《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，攜手傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友主演。今（9日）釋出正式預告與海報，首次揭露雙男神陳柏霖、林柏宏、百萬網紅阿翰、千千、金馬獎最佳新演員胡智強一同參與演出，正式預告可見飾演男子理髮廳阿姨的陸小芬，不計成本出遠門幫老客人理髮，當黑手的前女婿傅孟柏幫忙修車問路、三位兒女施名帥、陳庭妮、方志友則是直呼時間成本不划算：「每次都做那些不會賺錢的事」，但掛上「本日公休」遠行的媽媽，卻意外失聯。

邁入花甲之年的影后陸小芬，暌違20多年復出大銀幕，透露息影的這幾年仍保持運動習慣，保持好體態，為了詮釋理髮阿姨「阿蕊」，演出前盡量不運動、多吃澱粉，讓自身維持「不演就可以呈現」自然的狀態，在片中身穿花上衣、一頭捲捲髮、戴起老花眼鏡、穿著拖鞋，在自家理髮廳幫客人剪髮，完美呈現「一輩子只會做一件事情」的職人精神，演活「台灣歐巴桑」的熱情與待人之道，預告裡自豪喊：「讓我剪頭髮，就像吃到嗎啡一樣，都會上癮！」陸小芬從小孩剪到白髮蒼蒼老客人，面對兒女的質疑，仍堅守著信念說道：「人與人之間，難道一定要有什麼關係才能夠關心嗎？」傳達最直接與純粹的善意，對此陸小芬也表示深受感動：「20年等這一部！」

飾演3位兒女的施名帥、陳庭妮、方志友也以新造型亮相，超自然的兄妹鬥嘴更是讓人哭笑不得、共鳴滿滿。大兒子施名帥化身魯蛇哥哥阿男，想要靠投資賺大錢，總是被理髮廳的媽媽抓來當實驗品，測試燙髮的新藥水，戴上一頭捲捲頭假髮的施名帥自嘲笑道：「我髮型就跟阿蕊種的植物一樣，也跟狗很像。」二女兒陳庭妮飾演北漂打拼的藝人造型師阿欣，陳庭妮分享平常就會觀察身邊的造型師，演出起來自然而然就上手，「你會知道順序、怎麼調頭髮，有人神合一的感覺，角色跟我是完全重疊的！」小女兒方志友則是演出連鎖理髮店的髮型師阿玲，與前夫傅孟柏育有兒子，精打細算的討生活，她還為電影染起粉紅髮，與媽媽陸小芬一起特訓練起剪髮功夫。

此外，電影特別找來三金設計師方序中操刀設計正式海報，以影后陸小芬專注神情帶出理髮職人的精神，同時加入金馬獎美術指導、本片美術指導王誌成，為電影場景設定時手繪的理髮廳設計草圖，描繪傳統家理髮廳的細節，以家庭間平凡且動人的面貌，喚醒最純粹的人情，監製吳念真亦深受劇本感動，自〈桂花巷〉之後，首度操刀歌詞，為電影主題曲〈同款〉作詞，陳建騏作曲、洪佩瑜演唱，透過歌曲描述理髮師與老客人之間的溫暖默契，吳念真表示：「希望透過這首歌勾起所有人的共感，人跟人之間有這樣的一種溫柔情感，只要一句『同款』，你不用說，我都知道。你喜歡什麼，我都放在心底。」

《本日公休》將在3月3日全台上映。