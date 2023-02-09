韓國天團「BIGBANG」前成員勝利（李昇炫）因投資的夜店「Burning Sun」捲入暴力、下藥迷姦、供毒風波，還向金主提供性招待，在2022年初開庭時全數認罪，遭判刑1年6個月；勝利原定於11日才出獄，今（9日）卻被拍到已低調出獄，立刻掀起韓網熱議。

綜合韓媒報導，勝利今日上午從驪州監獄獲釋，他原定的出獄日期是11日，並未公開提早出獄的原因；而勝利提早結束監獄生活消息曝光後，在韓網各大論壇立刻造成討論，大多數人最無法接受的是，他明明犯了多項罪名，卻那麼快就服刑完，對受害者相當不公平。

勝利提前出獄，在韓網引起熱烈討論。（圖／摘自JTBC電視台）

勝利在2020年1月驚傳涉嫌性交易、慣性賭博、違反外匯交易法、違反食品衛生法、挪用公款、貪汙等多達9項罪名，從一開始的堅決不認罪，2021年8月在經過軍事法庭宣判入獄3年後，強制退伍入獄，之後不滿上訴又於2022年初改口認罪，刑期從3年縮短為1年6個月。

而勝利當年以「BIGBANG」成員身分出道，但2019年3月宣布退團，當時還聲稱自己是清白的，卻不希望影響團體，不得不做出此決定；不過，事後勝利認罪又入獄服刑，如今出獄了，外界相當好奇他是否會重返演藝圈，一舉一動都備受關注。