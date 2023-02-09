周四香港恆生指數低開129點，收盤漲340.93點或1.60%，為21624.45點。國企股(H股)升1.72%，為7313.30點。

科技指數急升3.2%，為4573.42點。阿里巴巴升4.0%；騰訊漲3.5%；小米大漲8.5%；萬國數據漲9%。

半導體股升3.7%，為表現最好的板塊；上海復旦升6.6%；華虹半導體漲3.7%；中芯國際升3.4%。

昨日大跌6.5%的美團回穩，收漲0.3%；此前抖音表示，將全面進軍食品外送市場。

百度一度大跌8.5%，收跌3.7；美圖跌5.7%；知乎跌9.9%。

中國官媒《證券時報》在一篇社論中提出批評，並警告不要盲從追捧ChatGPT概念股。內地的人工智慧公司同時也呼籲市場理性，因為股價飆升已經引起監管機關注意。此外在谷歌新款聊天機器人分享不準確資訊之後，股價暴跌，也影響市場興奮情緒。