美國財長葉倫近日表示仍然希望能夠訪問中國，稱在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通很重要。對此，大陸商務部發言人束玨婷9日回應稱，劉鶴副總理與葉倫今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對葉倫希望訪華持歡迎態度。

路透報導，美國財政部長葉倫當地時間8日表示，仍希望訪問中國，但沒有透露具體時間。

路透上月報導稱，兩名消息人士曾告訴該媒體，美國財政部官員代表團計畫在今年2月訪問中國，為美國財政部長葉倫隨後訪中做準備。不過，路透最新報導，該計畫是在美國宣稱發現「中國偵察氣球」之前，該事件也促使美國國務卿布林肯取消了原定於上周展開的訪中行程。

路透最近報導，葉倫8日對記者表示，加強與中國在經濟領域上的溝通交流非常重要。「我仍然希望能夠訪問中國，與經濟領域的同行會面。但我沒有任何具體的時間告訴你，我確實認為這取決於國務院和國防部（的決定）。」她說。