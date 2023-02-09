退休生活就該如此愜意！一名網友在對面大樓某戶住家的陽台發現一具「麥當勞叔叔」，叔叔當時坐在椅子上欣賞高樓美景，讓網友笑說是在「沉浸式退休」，照片曝光笑翻萬人，其他網友說「跟女朋友吵架後被關在陽台的麥當勞叔叔」、「麥當勞叔叔退休當售屋先生了」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，對面一棟大樓約8樓處的陽台出現一個「熟悉身影」，原來是一座「麥當勞叔叔」人像，該人像坐在椅子上面向戶外，乍看之下還以為是真人正愜意地享受陽台景致，原PO也笑說是在「沉浸式退休」，照片吸引1.7萬人按讚，700多則留言。

一名網友在對面大樓某戶住家的陽台發現一具「麥當勞叔叔」，叔叔當時坐在椅子上欣賞高樓美景，讓網友笑說是在「沉浸式退休」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「跟女朋友吵架後被關在陽台的麥當勞叔叔」、「麥當勞叔叔退休當售屋先生了」、「跪求晚上拍的照片」、「麥叔叔工作數十年退休之後，買了一個風景極佳的樓層，勵志」、「一放大才看懂」、「這設計師去哪買到的」、「經過了幾年在外努力的打拼，他終於變成了買大樓叔叔囉」。

還有不少網友紛紛分享在各處看到麥當勞叔叔的照片，有人在某處公寓2樓發現麥當勞叔叔向戶外揮手，也有人在某處校園教室的轉角發現麥當勞叔叔正坐在椅子上，還有人在戶外的公園椅子上發現麥當勞叔叔身影，不少有去照片曝光意外引發討論。