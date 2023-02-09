棒球迷注意！西堤牛排攜手「WBC世界棒球經典賽」，開催年度捐血公益活動，將大方贈送2萬張套餐5折券，再加碼抽獎雙人WBC賽事門票。適逢王品集團30年，今年募血目標提升至3萬袋，並特邀最年輕就蹲捕破百場的職棒新星戴培峰與經典女孩艾璐率先支持，鼓勵球迷挺中華隊也挺公益，一同「挽袖捐血，熱血紅不讓」。

王品集團旗下西堤牛排自2003年發起捐血活動，20年來募血超過20萬袋，累計逾5000萬cc熱血，是國內支持捐血活動最長久的企業。今年適逢王品集團邁向「30而立」，年度募血目標也提升至3萬袋。「WBC世界棒球經典賽」睽違10年再度來台，西堤攜手WBC賽事，期待國人「熱血精神」挺公益、並且為中華健兒加油。

西堤牛排提供2萬張「套餐5折券」，在2023／2／10~2／13期間，至指定45個捐血點，每位捐血者，可獲贈1張套餐5折券，享用西堤牛排補熱血，並加碼抽出4位幸運兒，每位贈送價值5200元的雙人WBC世界棒球經典賽門票。

台灣血液基金會表示，農曆年假結束後，全台血液庫存十分嚴峻，僅剩下3.4天，所有血型都很缺，尤其O型血最缺乏，希望民眾踴躍響應本次西堤牛排的捐血公益活動，熱血助人。

西堤特邀職棒好手戴培峰與「經典女孩」艾璐參與盛事，戴培峰在去年賽季寫下史上最年輕的蹲百捕手紀錄，帶著不斷突破自我的奮戰精神，本次賽事將一同為學長們與中華隊加油，也期待激勵球迷熱血應援。艾璐曾以「紅心字會逐夢大使」身分，幫助弱勢家庭，活力與熱心公益形象，讓她今年受西堤邀約擔任「熱血大使」率先挽袖捐血，號召球迷力挺中華隊、也挺台灣血庫。

3月WBC賽事開打，西堤招待球迷追比賽、享優惠。凡於2／9~3／15期間，到店說出應援口號「Taiwan紅不讓！」消費2客經典套餐，即招待紅不讓拼盤乙份(價值188元)。於3／1~4／30期間，憑世界棒球經典賽門票，至西堤牛排消費2客經典套餐，享單客主餐免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」(價值141元)。