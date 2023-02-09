根據衛生福利部統計資料顯示，雲林縣45歲至79歲慢性C肝治療比例59％，高於全國平均值47％，全台第一；特殊族群慢性C肝獲治療比例達63％，也高於全國平均值57％。雲林縣衛生局呼籲，國際扶輪社補助治療交通費方案到今年六月底止，請民眾把握機會。

雲林縣2019年起推動精準式C肝篩檢計畫，整合經費、人力、物資，提高民眾篩檢及治療意願，2019年篩檢涵蓋率是30.4％，2022年涵蓋率提升到 52％，增加22％，但到目前尚有約14萬人未接受B、C型肝炎篩檢。

衛生福利部「國家消除C肝辦公室」統計，雲林縣45歲至79歲慢性C肝獲治療比例59％，全台第一名，遠高於全國平均值47％。特殊族群如洗腎者C肝治療率達93％、愛滋患者治療率77％，也都高於全台平均值。

衛生局長曾春美表示，歸功於醫療院所及各鄉鎮市衛生所積極動員、投注人力辦理篩檢，並主動協助確診個案就醫，對治療意願低的民眾不厭其煩鼓勵回診治療。

國際扶輪社去年為減輕偏遠地區C肝患者就醫的交通負擔，提供交通費補助，住家離醫院超過5公里未達20公里，補助每人每次300元；超過20公里未達40公里，補助600元；40公里以上補助1000元，每人申請限制最多3次，總經費約170萬元，期限至今年6月底，衛生局呼籲C肝患者把握機會申請。

曾春美強調，健保針對血液檢查有C型肝炎病毒者，提供口服新藥治療，療程約2至3個月，治癒率達97％以上，用藥簡便，副作用小，藥費約18至20萬元，由健保全額給付。