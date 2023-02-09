台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）今日公告自結1月合併營收21.39億元，年增19.61％，為歷史次高，連四個月站上20億元大關，其中營收項目佔比前三高分別為利息收入60％、營業租賃收入22％、融資租賃收入11％。另截至2022年12月底合併總資產已飛越2550億創歷史新猷。

和潤企業1月份業務營運延續去年持續暢旺，加上農曆年前是資金需求旺季，因此締造了歷史次高紀錄。今年台灣新車市場銷量車商上看45萬台，較去年43萬台有近5％成長，在新車供應量可望增長、晶片荒問題緩解，以及多款新車齊發下，樂觀看待今年汽車分期市場動能。

母公司和潤企業業務暢旺外，子公司和潤電能自去年5月開業以來，也積極擴展儲能業務，近期第一座AFC儲能案場宜蘭縣冬山案將於今年5月正式上線台電電力交易平台，設備皆採自國際大廠，電池採用韓國Kokam，功率調節系統採西班牙Power Electron，消防系統則是韓國FirePro，此案也是和潤電能跨足儲能業務的起手式，相當具代表意義。本案除具有長期穩定投資收益外，更是為台灣能源轉型盡一份心力。