土耳其靠近敘利亞邊境2月6日連續於清晨、下午發生兩起規模7.8與7.5強震，到處重大傷亡，鹿港天后宮主委張偉東原本在外地，漏夜緊急飛奔回到天后宮，9日一早主持臨時會議，管委會一致通過捐贈100萬元給衛福部「土耳其震災專案」，發揚媽祖大愛，，希望大家能夠同心祈福互相共鳴，愛心無國界。

天后宮主委張偉東表示，當年921 地震時，首個抵達台灣、全力協助救援我們的土耳其，台灣人永誌不忘。現今，土耳其發生7.8嚴重大地震，本著媽祖慈藹、人溺己溺精神，天后宮經委員監事決議：為略表一份心力，捐助土耳其新台幣100萬元。

鹿港天后宮捐贈100萬元給衛福部「土耳其震災專案」的匯款收據。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

張偉東指出，天災人禍，都是大家最不願發生，每次國、內外發生重大災害之際，鹿港天后宮都會在關鍵時刻站出來捐款相助，國內88風災就捐2000萬元和500萬元物資、日本大海嘯和中國重災等也都秉持愛心無國界的捐贈，但以捐贈國內最多，這次土耳其發生強震，管委會也在第一時間決定捐出100萬元，並已完成匯款。