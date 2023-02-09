中國新聞網9日報導，大陸商務印書館最新推出的《漢語新詞語詞典（2000－2020）》列出了中國大陸這20年生命活力指數最高的十大「時代新詞」，分別是：微博、微信、科學發展觀、高鐵、電商、中國夢、一帶一路、疫情防控、大數據、大灣區。

《漢語新詞語詞典（2000－2020）》由中國傳媒大學應用語言學專業教授、博士生導師侯敏編著。正文收錄了2000年至2020年間產生的以漢字開頭的新詞語4263條，尤其關注人工智慧、資訊處理、生物醫藥等新興科技領域的詞語。

侯敏表示，20年，也可謂為「一代」。20年中那些使用穩定、富有活力的新詞語，可稱之為「時代新詞」。使用率、使用周期、發展趨勢等指標決定了新詞語的生命活力。「微博、微信、科學發展觀」等生命活力指數最高的前10個詞集中體現了這個時代的創新、這個時代的特點，以及這個時代人們目光的聚焦點。

她介紹說，在新詞語中名詞最多，占了將近三分之二；其次是動詞占三成。同時，新詞語構成材料中非漢字元素所占比例較快增長，如「大V、真人CS、雙11」等，這是當代漢語新詞語的一個重要特點，也是面對社會飛速發展，語言系統做出的一種自我調整反應。除了符號外，一些表擬聲、表語氣、表動態的成分也進入詞語內部，成為構詞成分，如：壁咚、花唄、萌萌噠、麼麼噠、醉了、飄過。

此外，社會的新發展、新變化雖然反映在各個方面，但各個領域並不均衡。4263條新詞語在生活領域中最多，占有四成；其次是傳統的經濟、政治、文化、科技領域。值得關注的是網路以及金融、環保等以前較少被提及的領域。汽車、旅遊領域的新詞語集中反映中國大陸也逐漸變成「汽車輪子上」和「全民旅遊、全域旅遊」的國家。

侯敏總結指出，整體看新詞語不夠穩定，生命周期較短，產生快但隱退也快。哪些詞語能留存下來，即詞語的生命活力與其所指事物在社會生活中存在的持久性及地位作用呈正相關關係。