呆呆萌萌的企鵝不僅是電視、電影、卡通中令人喜愛的角色，屏東海生館擁有全台最多數量的寒帶企鵝，是民眾來到海生館的必看行程，企鵝區也是夜宿海生館的熱門選擇，而屏東海生館於2021年全台首推「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，2-6月期間限定，每天兩場次僅8位名額累計至今已超過兩千人參與，近距離照護企鵝的奇妙體驗讓參與者都相當難忘！2023年2月場次一推出即搶空的「我與企鵝的0.1毫米」，於2月9日開賣4月份的場次，要把握住機會。

「我與企鵝的0.1毫米」被企鵝圍繞的初體驗(屏東海生館提供)

「企鵝會啄人嗎？」、「哪一種企鵝比較親人？」、「企鵝會撲到身上來嗎？」，等待入場體驗「我與企鵝的0.1毫米」的民眾總是止不住興奮，十分期待可以入場與企鵝近距離的互動。但在進入展示缸內做企鵝照護體驗之前，需要海生館解說員先帶著大家進行多次的消毒、穿上層層的防護衣、了解關於企鵝的照護注意事項，揭密不對外開放的神秘企鵝飼育後場、認識企鵝餌料與企鵝蛋等相關知識，包含企鵝鵝卵石、孵蛋箱、企鵝餌料等，都讓來體驗的民眾大呼：「要養一隻企鵝真的是非常不容易啊！」

企鵝飼育照護體驗化身企鵝飼育員，親手拿起餌料餵食企鵝(屏東海生館提供)

「等等進入展示缸之後，企鵝會向你靠近、也可能會啄你，但不用緊張，把手中的食物分享給牠們就可以了。」飼育員經驗老到的向準備進入缸內的體驗民眾說明，也讓體驗民眾可以更安心的跟企鵝互動，從台北來體驗的劉小姐說：「一得知有這個消息就來報名了，不用跑到南極也可以近距離照護企鵝真的很難得！」；就讀政大的林姓男大學生也是趁著寒假期間，安排了一趟南台灣之旅，其中「我與企鵝的0.1毫米」是重點行程之一，喜愛企鵝的他終於有機會不用隔著展缸，能直接親眼看到企鵝，體驗與企鵝貼近的感覺，不小心被企鵝啄到的他形容企鵝的嘴喙很硬，被啄就像是被衣夾夾到一樣；另一位桃園來的梁小姐也受到相當多企鵝的喜愛，甚至希望企鵝可以「啄大力一點」，逗樂了解說員、飼育員跟同行的參與者，讓整個體驗活動都充滿歡樂。體驗中也有專人協助拍下與企鵝最珍貴的一刻，活動最後還可親手挑選獨一無二的企鵝羽毛製作紀念品永留珍藏。

「我與企鵝的0.1毫米」限量名額好友一起搶 另類友情認證照(屏東海生館提供)

除了近距離體驗餵食企鵝的活動「我與企鵝的0.1毫米」之外，屏東海生館也在2月推出 了「後場看個go」深度體驗活動，帶你走訪海生館最神秘的場域、一睹大洋池餵食的震撼風光、還會帶你走進海龜收容所、珊瑚的後場及全台最豐富的魚類標本室等。