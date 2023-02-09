PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，對許多企業來說，雲端結合AI是處理龐大數據的首要運算平台，由於雲端運算具有可靠性、成本效益與運算集中等特性，經過龐大數據不斷訓練之下，能大幅提升機器學習(ML)解決複雜問題的能力，並降低成本，擴展至日常生活應用，因此雲端服務不僅呈現高速成長，也是多數企業願意增加資本支出的重點項目。

楊博翔表示，麥肯錫公司2022年調查報告顯示，高達七成使用雲端科技的企業計畫增加雲端相關的預算投入，帶動整個公有雲運算市場的成長強勁，預計到2024年將達到8000億美元的水準；而根據最新企業CIO調查，即使遇到總經降溫逆風，今年企業投入軟體流程自動化的資本支出仍依舊維持正成長。

楊博翔分析，基於成本、資料安全、布建速度與低投資風險等相對優勢，企業將內部數位應用由自建伺服器搬移至雲端上的趨勢不變，預計每年平均成長速度有望高達20%之多，屆時比重將從目前的近三成，大幅成長至近五成的水準。

另外，楊博翔說明，雲端相關類股相對於其他AI概念股而言，仍處於折價狀態，以去年的修正來說，對比過去軟體行業價值面壓縮經驗，雲端類股價值面修正一度高達73%、修正期長達11.5個月，皆超出歷史均值，即使近期相關類股股價展現明顯彈升，仍未回到均值之上，預料未來一旦整體經濟好轉，搭配產業成長趨勢不變，相關類股股價彈升幅度可以期待。

除了ChatGPT、AI題材的帶動，綜合雲端產業的價值面與成長性，楊博翔認為，雲端服務相關產業目前仍具投資吸引力，只是過去一年受到美債殖利率快速飆升壓縮價值水準，預料在今年年中聯準會升息腳步終止後，雲端服務股價表現將重返長線多頭軌道。