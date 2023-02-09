台中龍井區農會9日上午於神農學堂舉辦高粱掃帚編織活動，邀請在地老師傅張瑞鄖傳授傳統技藝，帶領民眾將採收的高梁花穗透過巧手化為掃帚。（潘虹恩攝）

除了高粱以外，也可以利用水沙草、蘆葦等植物製作掃帚。（潘虹恩攝）

台中市龍井區農會9日上午舉辦高粱掃帚編織活動，參與民眾都相當投入。（潘虹恩攝）

台中市龍井區農會9日上午舉辦高粱掃帚編織活動，邀請在地耆老張瑞鄖傳授傳統技藝，帶領民眾將採收的高粱花穗透過巧手化為掃帚，並取材漁網尼龍繩、雨傘骨架等廢棄物再利用，推廣傳統技藝同時也傳遞資源再生觀念。

龍井區農會總幹事林裕議說，龍井農會配合農委會稻作4選3政策，鼓勵農民轉作休耕，推廣高粱種植。除了作物種植方面，農會也在傳統技術方面推廣，此次聘請在地老師傅張老先生傳授家政班學生，利用高粱製作手工掃帚，報名相當踴躍，民眾也賣力投入，可以從中體會早期農民的辛苦，是相當難得的經驗。

龍井區農會綠色照顧站老師劉淑芬指出，龍井這次二期休耕有種植稻作小麥等，當時就想到製作手工掃帚的技術沒有人傳承，於是找到老師教授高粱掃把的製作；她說，這樣的技藝沒有人教，就會形成斷層，同時要有人學，才會流傳下去，因此這次的課程相當有意義。

劉淑芬也說明，高粱要製作成掃帚，收成時要先進行脫水，再一束束綑綁起來，最終才能綑成大掃帚。由於老師住在麗水，麗水有許多漁港，因此製做掃帚的尼龍繩是老師取自身邊日常的素材，將廢棄漁網再利用，而製做過程中用到的器具「針」也是使用雨傘骨架磨成，透過就地取材的方式讓資源再生。

今日高粱掃帚編織活動，現場民眾都相當投入，參與民眾練先生說，這次活動他是帶兒子一同參與，發現原來生活中看似雜草的東西，經過老師的教導和巧手，就可以做成掃帚或是日常生活用品，很有意義。