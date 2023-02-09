2020年總統選舉投票日前10天，資深媒體人唐湘龍遭檢舉公開談論民調，中選會認定唐湘龍違反總統選罷法，開罰50萬元，唐認為自己並未違法，遭罰不符比例原則，提起行政訴訟，台北高等行政法院判決駁回。但尚未提供判決理由。

這起案件是因民眾向中選會檢舉，電台主持人唐湘龍在2020年1月6日主持「飛碟早餐-唐湘龍時間」節目時，提到「如果你（指時任民進黨總統候選人蔡英文）每天看著民調的數字，你其實根本就不需要競選，你可能會覺得說我穩贏的，我的民調都大贏，我的民調是（時任國民黨總統候選人）韓國瑜的三倍……」等說法。

中選會認為，唐湘龍談話內容「我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍……」等語，當中提及「民調」及兩位候選人的得票差距，明顯已具有民調的外觀，並已明確表達該差距是雙方民調差距所產生的結果，兩者已作實質連結，唐的違規事證明確，處分50萬元罰鍰。