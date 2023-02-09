台北市搜救隊在土耳其阿德亞曼（Adiyaman），在一處倒塌建築物聽見受困女子微弱的聲音，由於女子肢體遭嚴重緊壓，加上現場作業空間狹小，在救出過程中女子一度失去生命徵象，現場醫師判斷決議將女子「就地截肢」，搜救人員歷經5小時，於晚間8時40分救出受困女子，並送往阿德亞曼培訓及研究醫院，但送醫急救後不治。

據《ETtoday新聞雲》報導，台北市消防局醫療指導醫師廖婉如轉述表示，待在現場的台北榮總王醫師起初希望保持受困者肢體完整，並花了許多時間嘗試協助女子脫困，看隨著時間越久，王醫師擔心女子休克，或產生腔室症候群，因此，決定將女子左膝以下截肢，以保住性命。

廖婉如還說，由於現場並非像是在手術房進行標準截肢外科手術，礙於空間限制、也非無菌環境，沒辦法很好地做止血帶止血，截肢後傷口處理也很困難，現場醫師當下決定是為了保命，這是非常困難的抉擇。

台北市搜救隊抵達土耳其阿德亞曼（Adiyaman）後，於當地時間下午3時40分在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是一名受困女子，搜救隊立即展開搶救作業，並持續監測受困者身體狀況。

由於受困者肢體遭嚴重緊壓，現場作業空間狹小，受困狀況複雜，受困者一度失去生命徵象，所幸搜救人員耗時5小時，於晚間8時40分將其救出，經現場急救已恢復生命徵象，並於當地時間9時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi），但送醫後急救仍不治身亡。