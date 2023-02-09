2023高雄蓮潭燈會吸引海內外逾200萬遊客朝聖，雖然燈會圓滿落幕，但高市觀光局將延展部分燈飾，其中最大亮點18米高「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」展至12日。此外，觀光局、經發局攜手加碼推出「在地消費抽iPhone」，28日前在左營區商店消費滿額可獲抽獎資格。

高雄蓮潭燈會最受歡迎的「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」將展至2月12日。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

首度移師蓮池潭的高雄燈會，今年話題多多。高市觀光局長高閔琳表示，創下許多史上之最，包括史上最具台灣味、尺寸最大ㄇㄚˊ幾兔、最具話題翻轉燈籠及親子最愛可愛動物。

高閔琳提到，燈會結束後為延續作品價值，將部分燈飾作品延展，讓喜愛蓮潭燈會，以及來不及賞燈的民眾，也能一睹全台網路聲量最高的燈飾作品，包括超人氣IP貼圖創作者雪路的18米高「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，也是全台尺寸最大水上主燈，將陪伴大小朋友過完寒假展至2月12日。

高雄蓮潭燈會討論度最高燈飾作品翻轉未來視大燈籠，將原地展至2／28。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

另外，包括討論度最高的「翻轉未來視」由林國慶老師製作，以「翻轉」為核心概念，展現獨特角度看世界；有7座神獸幻化成封神演義內神話動物，在晚間在潭中小島自發光芒；以璀璨星光銀河的概念藉光影打造一個光廊的「穿越時空」等，上述燈飾作品將原地展至2月28日。

高雄蓮潭燈會討論度最高燈飾作品翻轉未來視大燈籠，將原地展至2／28。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

至於燈會期間最受親子喜愛的「兔高高の洞物派對」可愛動物好朋友們，有兔高高、高雄熊、歡喜鼠、咕咕雞、紅豬豬、LuLu（長頸鹿）等夥伴，將移到分別蓮池潭兒童公園、壽山動物園繼續賣萌陪伴民眾。

此外，燈會也活絡商圈，推出「在地消費抽iPhone」好評如潮，2月28日前在左營區商店消費滿200元，將實體發票或收據拍照上傳至觀光局指定專區，就有機會獲得iPhone 14。