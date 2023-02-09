全力衝刺元宇宙商機，宏達電今日宣布，剛在年初全球消費電子展CES獲得最佳產品殊榮的HTC首款XR裝置－VIVE XR Elite即將於2月下旬與消費者正式見面。HTC全球業務總經理黃昭穎表示，看好3到5年元宇宙營收將產生正向效益，期待軟體、平台占比拉升，並預告將於第2季要推更高階的元宇宙新手機。

VIVE XR Elite輕量化的設計並同時具備強大的性能及一機多用的特性，不但可以展現PC VR等級的娛樂聲光效果，創新技術也可以應用於各種商業場景。無論是遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力等應用，皆能自由擴展使用。此外，透過現實與虛擬世界的疊合，將開拓全新可能性。

黃昭穎表示：「隨著VIVE XR Elite的上市，HTC將科技應用帶往全新領域，VR及AR科技透過透視攝像技術（pass-through）創造新的混和實境應用趨勢，XR將在行業中發揮重要作用，並為人們開闢新的可能性，也將會有更多的開發夥伴進入市場為產業帶來更多元的內容。」

黃昭穎進一步表示：「VIVE是一項以人為本、為人而設計並與全人類共享的技術，導入手部追蹤技術，讓使用者以更直覺與真實的方式感受遊戲，用自己的雙手十指探索廣大無垠的元宇宙。此外，VIVE在主要行業和垂直領域上累積眾多經驗與案例，在醫療、航太、培訓、設計、娛樂等領域皆擁有屢獲殊榮的項目成果和合作夥伴，VR 已成為一個產業並不斷發展和成熟，每個領域將有不同樣貌的使用族群，也因此HTC推出一機多用的創新產品來滿足使用者各項需求，VIVE XR Elite將為高階及入門使用者提供多樣化頂級體驗。」

宏達電表示，無論是遊戲玩家或專業人士，皆能透過VIVE XR Elite享受高擬真的VIVEPORT和Steam的PC VR各式內容。比方在《KAYAK VR：Mirage》中穿越多變的航道，來一場療癒人心令人振奮的划船體驗 ; 或是在影響一整個世代的《戰慄時空》系列所推出的VR大作《戰慄時空：艾莉克絲》裡，為人類爭取存活的希望，感受視覺震撼及快速移動的精準追蹤效果。

VIVE XR Elite帶來清晰的視覺衝擊力，具有110度廣視角與4K的解析度，以及流暢的90Hz更新率。除此之外，VIVE XR Elite配備可調整的屈光度鏡片及瞳距調整鈕（IPD），即使使用者未配戴矯正視力眼鏡，也可輕鬆找到最清晰銳利的視野，享受舒適配戴的樂趣。VIVE XR Elite內建更大型揚聲器，大幅強化低音表現、音調平衡和定向音效，實現沉浸式的聆聽層次感。