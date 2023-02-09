民進黨昨（8）日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往而引發批評。有媒體指出，若是候選人沒登載的學位，黨就沒辦法查，但此舉仍在選舉過程中會被對手檢驗，最終還是會傷及形象，等於只做半套。

根據《中評社》的報導指出，對於參與黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲明書一事，賴清德表示，「這次對象為即將登場的立委、總統參選人，都要簽切結保證，學位如出變造、造假、抄襲、由他人代筆等由黨紀處份」。以新竹市前市長林智堅為例子，若是當初他參與黨內初選沒有寫上台灣大學、中華大學碩士學歷，他依然可以代表民進黨參選，這樣並不代表他的論文就沒問題，在參選時對手也不一定就會放過他的論文與學位，因此民進黨這項學倫機制有掩耳盜鈴之嫌。

該份報導更指出，因此在民進黨這項機制之下，完全無法解決民進黨目前的問題。而在賴清德當上黨主席之後，積極針對九合一敗選不利原因做出處理，但以台南議長選舉涉及賄選案，以及學倫問題等，其實都對當事人沒有起到警告意味，貌似只有做半套，並沒有真的徹底改革。對於賴清德未來參選2024，「外界仍會質疑，賴清德不敢對民進黨敗選原因進行徹底改革，也不敢對蔡英文相關負面事件下重手」。