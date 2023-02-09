澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制2月9日下午召開新聞發布會，大陸教育部、農業農村部相關司局負責人和中國疾控中心專家出席介紹重點人群、機構、場所疫情防控情況，指出目前未檢測到傳播力致病力明顯增加的新型變異株流行 。

會上有記者提問，1月初中國取消入境隔離，2月6日以來，大陸和港澳人員全面恢復人員往來，看到出入境人員也增加，從疫情監測角度看，是否有新的毒株輸入？有哪些應對措施？

中國疾控中心病毒病所研究員陳操說明，中國的監測數據顯示，從今年1月1日以來，從大陸全國各個口岸入境人員當中監測到了39種進化分支，全部為Omicron變異株，以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主，到目前為止還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行。

陳操表示，從去年12月份以來，就已經進一步優化和調整了監測方案，公布了一系列病毒變異監測相關工作方案，指導各地對輸入病例和本土病例進行監測。當前，春運尚未結束，學校陸續開學，我們將會根據現階段病毒變異株監測的結果，及時組織多領域的專家進行綜合研判。