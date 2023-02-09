由於蘇花改遇連假常塞車，公路總局先將部分路段提升限速，成效不錯，今天宣布再針對花蓮縣境、長度約3公里的仁水隧道，提升至60公里，不過，隧道兩端洞口路段有250公尺長度，仍維持原本50公里的速限，駕駛人注意。

蘇花改通車滿3年，駕駛人反應，部分路段速限設定在50公里，車流慢，遇到假日就塞爆。公路總局第四區養護工程處，於2020年6月起，將部分路段時速提高，至今評估狀況良好。

公路總局第四區養護工程處表示，經檢討速率後，有必要提升整體車流運行效率，在符合原設計速率及法規規範下，將從2月18日起，提高仁水隧道速限到60公里。

仁水隧道，提速路段為155K＋340至157K＋788，約2.5公里，南北兩端洞口路段有250公尺，考量隧道兩端銜接段，受道路線形及銜接舊蘇花公路路口等因素，仍維持原速限每小時50公里，並設有「前方速限降低」標誌提醒用路人。