周三Alphabet爆量重挫7.68%，收在99.37美元，失守100美元大關，市值蒸發逾1000億美元，成交量幾乎比50日移動平均值高出2倍，盤中股價一度跌近9%。

周三盤後Alphabet跌勢緩解，股價大致持平。去年其股價下跌40%，但今年截至周二以來上漲15%。

微軟周二宣布其新版搜尋引擎Bing將引進新創公司OpenAI的ChatGPT聊天機器人技術。相較之下，谷歌在周三上午進行直播展示時，並未詳細說明Bard如何及何時與自家的搜尋功能進行整合。

Alphabet周一就在推特上首度發表谷歌聊天機器人Bard的線上宣傳廣告。而在谷歌周三以直播展示該技術之前，路透社率先指出了該線上廣告中的錯誤。

DA Davidson資深軟體分析師Gil Luria表示，雖然谷歌在過去幾年來一直是AI創新的領導者，但在把這項技術應用到他們的搜尋產品上，他們似乎睡著了。過去幾周來，谷歌一直急於在搜尋業務方面趕上，這導致昨天（周二）的倉促發布，並造成在demo時給錯答案這種尷尬的場面。

Alphabet周一在推特發布宣傳短片，稱Bard將有助於簡化複雜的主題，但結果它給出的答案並不準確。在廣告中，Bard被問到「詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST）有哪些新發現讓我可以告訴我的9歲孩子」，該聊天機器人給出一些答案，其中一個回答是「詹姆斯·韋伯太空望遠鏡拍攝到了太陽系外一個行星（即系外行星,exoplanet）的首批照片」。不過，第一批系外行星的照片是由歐洲南方天文台（European Southern Observatory）的「甚大望遠鏡」（Very Large Telescope,VLT）在2004年所拍攝，而該成就已獲得美國航太總署（NASA）證實。

持有Alphabet和微軟股票的Baker Avenue Wealth Management首席策略師King Lip表示，人們會開始懷疑現在微軟可能成為谷歌強大的競爭對手。但他也警告對Alphabet的擔憂可能被誇大，「我認為與谷歌的搜尋功能相比，Bing還差得太遠」。