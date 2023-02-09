富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔；目前正值美台公布財報密集期，截至1/31為止，S&P500公布4成財報，整體企業獲利年增率衰退2.88%，但能源、工業與非核心消費等三大類股反而逆勢成長。儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束，但根據過往庫存天數開始下降科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額2022年第四季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，優先布局今年獲利還能成長的科技股；工業類股則具備攻守平衡的特性，選擇終端應用在利基市場有深度布局的公司，看好剛性需求帶來業績的穩定性。

台股部分，薛博升認為，1月12日台積電2022年第四季公布財報，毛利率攀上62.2%，營益率52%，均優於財測，營運績效表現出色，全年獲利達1兆165億元，年增約70.4%。半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。佈局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。

以富邦台美雙星多重資產基金為例，係網羅美國及台灣（成熟+新興），最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產，在2023年市況相對動盪之際，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的商品。該基金經理人薛博升表示，收益型資產中，相對偏好的美國公債和美國特別股，優勢在於波動度低且收益率高，適合在目前震盪階段優先布局。收益型資產已涵蓋防禦性類股，如台灣高股息ETF、美國金融特別股等。相對地，台美成長股部分，將保持較積極的持股內容。