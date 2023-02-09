迎接西洋情人節，超商觀察往年商辦型商圈、學區附近門市巧克力、草莓商品業績均翻倍成長，不少人會順手購入送給同事同學，單身者也會搶搭優惠獨享，過節助興的酒類業績則提升至少2成；另情侶避免提前過兒童節，保險套買氣同樣湧現，銷量較平時成長2倍。

7-11獨售「Vobro櫻桃酒心夾心巧克力」，香濃巧克力內含櫻桃酒夾心，花束造型充滿儀式感。10日至14日會員買全店CITY系列飲品、糖果、衛生套等指定商品，每滿額200元搭指定支付工具結帳，享立折25元。

全家「SAKImoto法國芙娜巧克力雪茄捲」享2件520元優惠。（全家提供）

全家精品巧克力專區推任2件5折，香甜蓬鬆不膩口的「SAKImoto法國芙娜巧克力雪茄捲」也享2件520元折扣；另3月7日前包含WAT草莓啤酒等享3件88折，還可用1元加購冰塊杯，同時間杜蕾斯指定衛生套享2件8折、同價位第2件6折。

萊爾富「黑雷神浪漫草莓巧克力風味餅乾」限時享買一送一。（萊爾富提供）

萊爾富10日起至14日推多款巧克力優惠，最低5折，包括「黑雷神浪漫草莓巧克力風味餅乾」等享有買1送1；原價115元的哈根達斯草莓雪糕及淇淋巧酥雪糕只要69元。OKmart於網購群組強打「法國米諾蒂酒莊M粉紅酒2021年份」，浪漫粉紅酒體誘人，水蜜桃與糖晶柳橙味交織飄香氣尾韻，情侶共進晚餐瞬間充滿粉紅泡泡。

OKmart強打「法國米諾蒂酒莊M粉紅酒2021年份」，750元。（OKmart提供）

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