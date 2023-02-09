全球淨零碳排趨勢，與各國積極推展新能源電動車政策下，2023年預期各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增生產產能，全球電動車銷量預期仍可大幅增長。

和大指出，目前新能源市場包含美國電動車大廠、美國物流公司、韓國L公司、日本M公司等，都有委託和大設計與製造，顯現公司多年來布局新能源市場的具體成果。

隨著國境解封，全球客戶陸續恢復蒞廠商務拜訪，並帶來新商機及展望，除原有客戶產品外，2023年也將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市佔率仍將持續增加，帶動營收成長。