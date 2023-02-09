網友驚呼瘋狂留言，「博派啊」、「老共打來了」、「飛碟」、「外星人」等。（民眾IG：niu.0921 提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭今（9日）凌晨3時許，夜晚星空中突然滑過一道白光，隱約中帶點小火花，又像流星雨拖著長長的尾巴，慢慢消失在天際；1名網友將畫面PO在臉書上，「求解各位大大是什麼」，網友驚呼瘋狂留言，「博派啊」、「老共打來了」、「飛碟」、「外星人」等；李姓軍事迷指出，看起來像是人造的太空垃圾，或是接近地球的隕石。

據了解，該名網友9號凌晨3時32分左右在三星鄉，剛做完寵物用品銷售直播，帶著手機出去遛狗，走到外面時，不經意抬頭看到天空中亮亮的，乍看以為是流星，但發現那道光移動速度很慢，當下馬上拿起手機錄影，遂PO上臉書社團，詢問網友們知道那是什麼嗎？表示第一次看到，覺得很新奇！

一PO上網後，網友們驚呼連連、瘋狂留言，「沒意外是柯博文來了」、「老共打來了」、「飛機」、「飛碟」、「外星人」、「時光機」等，不少人覺得是流星雨跟太空垃圾，還有網友直接點唱，「愛是一道光、如此美妙」，討論極踴躍。

宜蘭大學無人機研究所教官沈張鴻表示，比較像是衛星或是火箭殘骸墜落的過程。（吳佩蓉攝）

宜蘭大學無人機研究所教官沈張鴻表示，比較像是衛星或是火箭殘骸墜落的過程， 肉眼看感覺很近，其實可能有好幾百公里，因無法確定網友拍攝的角度，如角度正確，應該會掉落太平洋；一般來講，火箭或衛星掉落都會計算軌跡，所以不可能是空拍機，且空拍機不可能產生這麼長的火光。

另，宜蘭李姓軍事迷看過影片後指出，宜蘭近期沒有試射兵器，目測研判不像是軍事用的飛彈或火箭，看起來像是人造的太空垃圾，或是接近地球的隕石。