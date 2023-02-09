老字號公股銀行土地銀行爆發行員盜領案！土銀文山分行林姓行員，因個人投資問題需款周轉，去年涉嫌利用掌管分行金庫機會「監守自盜」，1個月以「螞蟻搬磚」方式偷偷搬走金庫內現金315萬元，另林男為了個人資金周轉，竟在辦公室竄改個人存款額度，虛增自己存款312萬元，事後土銀清查發現，林男見紙已不包住火，向台北地檢署自首，檢察官依《銀行法》等罪起訴林男。

據了解，土銀在去年8月2日查出此事後，已於翌日向金管會通報「重大偶發事件」；由於土銀是老字號且百分百國營銀行，竟然也爆發行員不法盜領案件，引起金融圈關注。

檢方調查，林男是土地銀行高級辦事員，負責土銀文山分行出納櫃員工作，因個人投資問題需款周轉，竟利用任職文山分行期間，經手文山分行庫存現金及存款帳目資料機會，在文山分行內填寫不實金額在庫存表文件上，並自金庫內搬走存款，並侵占入己。

林男自去年7月1日起至8月2日，陸續盜領11次，共計盜領土銀315萬元現金，林男在8月2日盜領40萬元時，被銀行發現，進一步查出林男在一個月內竟盜領315萬元。

檢方發現，林男不但「監守自盜」盜領銀行現金之外，林男另為了自己資金周轉，還在辦公室內以公務電腦製作不實財產權紀錄。

林男自去年7月5日至29日，以公務電腦在其個人的土銀員工存款帳戶、證券活儲帳戶，偽造其存款數額，共計虛增存款數額10次，讓自己2個帳戶存款一下子暴增312萬元。

事後林男向北檢自首，檢察官調查時，林男認罪。檢察官認定，林男共涉犯《銀行法》銀行職員背信罪、《刑法》詐欺得利、偽造文書等罪，依法起訴。