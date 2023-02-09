南投縣埔里鎮「南平山道田生態有機農場」栽種的錫葉藤，每年元月綻放，今年受到寒流影響，花期延遲超過半個月，直到近日天氣回暖，錫葉藤總算盛開，300公尺歩道兩側開滿紫花，形成夢幻的紫花隧道。地主陳新豪說，農場開放民眾免費賞花、拍照，228連假前都能賞花。

南平山道田生態有機農場的錫葉藤盛開，形成夢幻的紫花隧道。（楊靜茹攝）

「南平山道田生態有機農場」位於台14線埔里觀音3號隧道附近、鎮山宮旁，園區栽種數百株錫葉藤，有些樹齡已20多年，春季開滿紫色的花朵，呈現夢幻美景，近年成為IG爆紅景點，陳新豪近年補植上百株樹齡5年以上的錫葉藤，環繞園區的賞花歩道達300多公尺，加上用心管理，園區錫葉藤每年有2次花期。

有機農場300公尺歩道兩側開滿紫花，形成夢幻的紫花隧道。（楊靜茹攝）

陳新豪說，往年園區錫葉藤都在元月初綻，今年入冬雨量少、溫度低，與梅花、櫻花一樣，也延遲約3個星期才開花，近日春雨澆灌，加上氣溫適中，一夕間錫葉藤爆開，他在臉書更新花況，已經接到不少遊客詢問並預約賞花，「基於防疫，還是採取預約分流」，遊客預約電話：0919-678563。

錫葉藤是熱帶地區的藤狀灌木，別名砂紙葉藤、許願藤、藍花藤。（楊靜茹攝）

農場建議，農場腹地狹小，僅鎮山宮旁有5個轎車的停車位，建議遊客可以將車輛停放在台14線、中潭公路的白線内，再步行約50公尺即抵達農場，除了欣賞紫色花瀑，農場溫室種植無毒蔬果，也能讓遊客親自選購有機蔬菜。