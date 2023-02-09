嘉義縣長翁章梁今天主持縣警局主任祕書及5位新分局長就任。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁今天授階布袋分局長林思妙。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁9日布達縣警局主任祕書及民雄、竹崎、水上、朴子、布袋警分局等5位新分局長人令，並主持卸、新任交接以及授階儀式，翁章梁期勉所有官警秉持「治安為先、交通為重、服務第一」的精神，依法行政、審慎執法、恪遵警紀，且強調嘉縣不容挑釁。

嘉義縣警察局新到任的主任秘書暨5位分局長是，原澎湖縣警察局主任秘書蔡進明調派嘉義縣警局主任秘書、民雄分局長莊思神、朴子分局長吳俊德、水上分局長楊迪光、布袋分局長林思妙、竹崎分局長閻百川。

翁章梁表示，新任主任秘書蔡進明、分局長莊思神及吳俊德都曾在嘉義縣擔任分局長，再次回到嘉義，格外親切；分局長楊迪光及閻百川在宜蘭、雲林表現優異，調派嘉義縣可增加職務歷練；新任布袋分局長林思妙是嘉義縣第3位女性分局長，有資訊專長，必可以結合溫暖細心的特質發揮專業在工作上。

翁章梁也期勉所有官警堅守崗位，秉持「治安為先、交通為重、服務第一」的精神，依法行政、審慎執法、恪遵警紀，並重申嘉縣警方不容挑釁。

嘉義縣長翁章梁布達嘉義縣警察局新分局長人令卸新任交接授階儀式