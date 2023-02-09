一向有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇，今（9）日在節目《POP搶先爆》表態，將要身披藍袍角逐2024立委選戰。她指出，自己目前鎖定的選區是新北市板橋，至於是要挑戰東區或西區，會在本月內做出決定。但她也透露，由於自己最大的願望是要換掉民進黨，也不排除去艱困選區作戰。

對於主持人朱凱翔問到，立委選舉要挑戰哪裡？李明璇回應，她目前決定的是板橋，高雄部分則會再考慮。另她也提到，其實自己身為板橋媳婦，民進黨在新北議員選舉的時候，也一直把她列為假想敵。

李明璇強調，她一直很清楚目標在哪裡，「什麼我沒有選板橋議員？因為我就會被卡在議員位置，在今年大選就沒辦法出來了。」但民進黨占了很多立委席次，現在要過什麼法案都會過，她只有進了立法院，才能把弊案揪出來，且政府做的每一個政策，都太影響選民跟下一代的未來，「再不把執政黨換掉，台灣就會完蛋了」。

另朱凱翔問說，對立委選戰有沒有信心？李明璇回應，自己有勝算，現在板橋雖然兩席立委都是民進黨的，但張宏陸跟羅致政都有各自的問題，服務到底有沒有做好，聽基層的聲音就知道。另外還有民進黨這幾年荒腔走板的執政，也讓民眾感到很失望。