港南里居民也組成自救會，並在說明會場外拉起白布條，要求勿走拆遷戶數較多的B3路線，改走B1路線，減少對地方衝擊。（王惠慧攝）

台61線西濱快速公路全線僅剩鳳鼻至香山段缺口，立委鄭正鈐9日邀請公路總局辦說明會，向居民說明進度。（王惠慧攝）

台61線西濱快速公路全線僅剩鳳鼻至香山段缺口，立委鄭正鈐9日邀請公路總局辦說明會，向居民說明進度。新竹市港南里居民也組成自救會，會中反應可行性評估中路線不但拆遷戶數多，且經過港南國小恐造成危險。交通部、公路總局則表示，路線尚未定案，盼地方政府能協助，加速整合民意。

台61線除鳳鼻到香山段仍與一般省道共線，其餘均已完成通車，本路段北起新竹縣新豐鄉鳳鼻尾隧道南端，南至新竹市香山區浸水橋北端，長度約10公里，可行性評估報告已於2020年7月由行政院核定，規畫雙向4車道、總寬22.8公尺，總工程經費約147.54億元，目前進入綜合規畫階段。

鄭正鈐指出，許多居民都還不知道路線如何規畫，地方上卻已接到行政院今年初核定西濱快速公路共有23處平交路口改善的消息，居民擔心路線是否已經定案，因此9日舉辦2場說明會，邀請當地議員、里長及居民到場參與。

依照可行性研究報告中提出的建議路廊，B3路線將往南至港北溝一帶彎向台15線道路處最後接往浸水橋。然而，當地居民認為，B3路線不但捨直取彎，路線還會經過港南國小，恐將造成師生危險，直言「百姓的性命可貴」。

再加上，B3路線以高架方式拉到港南國小一帶，恐有上百戶面臨拆遷命運，因此港南里居民也組成自治會，並在說明會場外拉起白布條，要求改走B1路線，減少對地方衝擊。

市議員黃美慧指出，希望未來路線規畫應銜接台68線，才不會增加南寮交通堵塞問題；市議員陳慶齡認為，現在的可行性評估看不見民意，要重視民眾的安全；市議員吳旭豐也認為，要完整徵求民意才做最後定案。

針對居民提出路線問題，公路總局西濱北工程處長詹益祥說明，B1路線由於經過香山溼地核心保育區，依現有法規無法從上方高架通過。

公路總局副局長林聰利也強調，目前路線討論仍開放，而在綜合規畫後，程序上還要通過環評，才會報呈行政院，之後才會編列預算設計，將會重視安全問題也會汲取民意，並希望新竹市府能協助，加速整合民意。

市府工務處土木科長莊坤霖則表示，市府原則上尊重公路總局規畫和可行性評估，仍盼路線能兼顧香山溼地核心保育區問題，並減少拆遷數量，也會以此為原則予以協助。​​

說明會最後也總結，公路總局提出的建議路廊只是方案之一，在場居民也凝聚出共識，反對現有B3路線，盼市府、公路總局及交通部能朝向B1路線研議。由於核心保育區每5年至少檢討1次，若檢討調整核心區範圍可行，或許有機會用高架方式通過，也能尊重當地居民共識走B1路線。