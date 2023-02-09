三義慈濟中醫院「醫護膚苦難．愛送土耳其」祈福會，響應募心募愛，幫助災民重建家園。（台中慈濟醫院提供／陳世宗台中傳真）

三義慈濟中醫院「醫護膚苦難．愛送土耳其」祈福會，響應募心募愛，幫助災民重建家園。（台中慈濟醫院提供／陳世宗台中傳真）

土耳其南部發生強烈地震，敘利亞北部交界地區也受影響，救援任務在餘震和風雪中進行，死傷人數仍不斷攀升。慈濟基金會啟動國際賑災，三義慈濟中醫醫院9日響應募心募愛，幫助災民重建家園。院長葉家舟指出，昨天來訪的新加坡中醫醫師團隊與陪同的新竹區慈濟志工陳師姊提前合捐10萬元；今天有台北來看診的病人，也加入為祈禱並踴躍響應捐竹筒。

三義慈濟中醫醫院去年12月啟用，身為慈濟醫療志業生力軍，在「守護生命、守護健康、守護愛」之餘，也持續傳達關懷與愛，9日中午響應「醫護膚苦難、愛送土耳其」行動。

中醫醫院院長葉家舟帶領醫護團隊齊聚佛陀問病圖前，為土耳其地震災民祈禱，醫護團隊、行政同仁與志工也攜竹筒獻上祝福。葉家舟說，土耳其地震示現無常，募心募愛之餘也藉此招募更多志工進到慈濟，拉長情、擴大愛，他率先捐出一日所得幫助當地災民外，也強調未來有任何需要也義不容辭。

祈福會行列，最特別的是一行遠從台北到苗栗看診的病人。原來他們都是台北慈院的醫療志工，其中擔任志工幹事的張秀美師姐說，三義慈濟中醫醫院的醫師很優秀，從台北專程來的兩部車是固定回診，也有備而來。她表示，台北已啟動為土耳其募款，一方有難十方馳援，共同為善付出，在哪兒都一樣會護持。

三義慈濟中醫院藥劑師廖宜敬表示，土耳其震災畫面讓人看了心驚膽跳，感恩證嚴法師不斷呼籲，四大不調確實瞬間就帶來人類很大的災難，所以疼惜眾生、推動素食不能再等，希望醫療團隊有機會加入救災行列，也透過祈禱與募心募愛，將善念和祝福傳遞到土耳其。