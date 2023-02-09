有網友在9日凌晨時發現宜蘭夜空發現不明物體下墜，並閃爍著白色光，影片傳至社群後引起討論，有人認為是流星或來自外星的不明飛行物。台北市立天文科學教育館依據2條件推估，極有可能是從外太空落回地球大氣層的人造物體。

有網友在臉書社團「宜蘭知識＋」PO出一段影片，指出約9日凌晨3時33分左右在宜蘭三星鄉往羅東方向的夜空出現不明飛行物體墜落，好奇究竟發生什麼事。有網友表示有可能是流星或民用火箭發射後掉落的殘骸，也有人開玩笑說是宇宙飛船。天文館研究組技士謝翔宇則判斷，依據物體墜落速度及樣貌判斷，極有可能是從外太空落回地球大氣層的人造物體殘骸。

他解釋，流星運行速度為每秒30公里，從肉眼來看，人們應會看見流星呈現出一條條的光線，轉眼即逝。可是從影片來看，該物體下墜速度相較流星慢上許多，而且帶有許多亮點，再比對美國NASA、歐洲太空總署等多單位提供的影像紀錄，研判極可能是人造物體殘骸落到地球大氣層，燃燒後才閃爍白色光。

謝翔宇表示，由於人造物體破碎下墜會導致建築及人身安全，故發射單位通常會將其墜落地點安排在較為偏遠的南太平洋海域，因此，若人造物體墜落被一般人看見並拍攝下來，算是較為少見的情形。

他指出，雖然有網友判斷該物體是北美防空識別編號49221的中國神舟12號軌道模組，可是目前中國尚未釋放相關消息，天文館尚無法確認該物體正確身份，僅能推斷是人造物體的殘骸。