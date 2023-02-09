桃園航空城為全台最大型都市計畫，推動開發同時，桃市府也將文史保存列為重點工作之一，去年於桃園航空城聯合服務中心內建置「航空城文史調查駐地工作站」，啟用後推展多項戶外活動、展覽與論壇。近日工作站公布2023年上半年全新計畫，將徵集航空城區域內關於遷移的生命故事，預計今年下半年出版成果冊。

文化局表示，航空城文史調查駐地工作站經公開招標，目前委託中原大學團隊執行111與112年度「前空軍桃園基地設施群」再造歷史現場駐地工作站建置及營運案。工作站去年6月底開幕至今，已舉辦多次戶外導覽、文史論壇與中小型展覽等，讓大園在地文史工作，推展到民間與校園，讓航空城記憶向外扎根。

文化局過去曾花2年時間調查，出版《憶載航空城》影像故事冊，記錄航空城徵收範圍內，以常民角度觀察的人文、教育、產業、宗教等生活紀錄與歷史記憶，深獲在地居民好評。

近日航空城文史調查駐地工作站公布2023年上半年計畫，文化局指出，工作站已啟動航空城區內遷移與移民故事徵集作業，團隊成員將於上半年持續在大園各鄉里進行田野調查與人物訪談，預計今年下半年出版田調與口訪成果冊，內容呈現航空城區域內關於遷移的「生命故事」，以多元層面保留並記錄桃園在地文化資產。

中原大學團隊指導老師、企業管理系副教授李明彥表示，目前團隊共5人正籌畫成果冊，朝收錄至少15則故事努力，預計主題將涵蓋眷村生活記憶、軍職人員服役經驗、軍隊駐紮衍生商業活動、在地小學扮演的重要角色以及經歷多次遷移的閩南族群生活等元素。

李明彥提到，若民眾有推薦的訪談人選或在地故事，都可私訊「前空軍桃園基地設施群」臉書專頁與團隊聯繫，歡迎徵收區搬遷戶與他們分享在地的人文或景物變遷，讓成果冊的故事更豐富多元。