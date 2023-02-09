保瑞全球代工CDMO業務1月份雖受到台灣農曆新年假期影響而較上月小幅減少約10%，不過，受惠去年度新客戶訂單及保瑞生技委託研發專案業務持續進展，整體業務仍較去年同期成長近13%。
全球市場銷售業務則因旗下安成藥業代理癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg美國市場代理權將於2023年3月底到期，故部分客戶提前拉貨，使得1月全球市場銷售業務營收較上月成長逾40%。
新科生技股王保瑞(6472)1月自結合併營收18.96億元，月增逾26%、年增400%。保瑞表示，1月旗下兩大事業體包含全球代工CDMO業務及全球市場銷售業務，皆有亮眼表現。
保瑞全球代工CDMO業務1月份雖受到台灣農曆新年假期影響而較上月小幅減少約10%，不過，受惠去年度新客戶訂單及保瑞生技委託研發專案業務持續進展，整體業務仍較去年同期成長近13%。
全球市場銷售業務則因旗下安成藥業代理癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg美國市場代理權將於2023年3月底到期，故部分客戶提前拉貨，使得1月全球市場銷售業務營收較上月成長逾40%。
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