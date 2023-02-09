最新統計2022年各行業營利事業銷售額，高雄突破5.87兆元，再次創新歷史新高。（柯宗緯翻攝）

開春後捎來喜訊！高市府積極促參招商，繳出亮眼成績單。根據最新統計2022年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，再次創新歷史新高。高市財政局長陳勇勝9日強調，今年將繼續在市長陳其邁帶領下，持續開源節流等，將以連續3年達到達成「0舉借」為目標。

陳勇勝指出，這2年來陳其邁帶領市政團隊，積極開源節流，除2022及2021年連續2年達成「0舉借」，甚至上任至去年底止，共減債106億元，突破「減債百億」目標外，不斷透過促參招商以及推動多項防疫振興措施，促進高市經濟成長。

其中，去年高雄促參金額累計至今已達919億元，位居6都第一；招商投資金額也達到5763億元。陳勇勝提及，在高市整體經濟力提升下，公司賺錢，回饋員工加薪，讓高雄消費力道逐漸加溫，推動營利事業銷售額持續攀升，挹注財政收入成長。

陳勇勝進一步說，2022年營利事業銷售額突破5.87兆元，站上歷史新高，比較2021年5.57兆，增加近3000億元，更較2020年4.52兆元增加1.35兆元，成長約30％。

財政局指出，高雄營利事業銷售額成績亮眼，也使高雄自有財源由2021年699億元，2022年首度突破千億，來到1002億，2023年更將達到1100億元，創歷史新高，財政日趨健全。

陳勇勝強調，營利事業銷售額大幅成長，強化高雄財政收入，有助於高雄獲得更多統籌分配款，充實高市社會福利以及公共建設等財源，為市政建設注入活水。今年在市長帶領下，將持續推動開源節流、積極辦理促參招商工作、爭取中央財劃法修法及計畫性補助，有信心達成連3年「0舉借」為目標。