晶華國際酒店集團1月營收出爐，該月合併總營收為新台幣6.93億元，較上個月增加7.11％，較去年1月同期大幅成長31.43％。回顧歷年的營收表現，最高的數字出現在2017年1月的7.07億元，但在排除當年的達美樂與Regent海外營收後，今年的營收還高出18.08％，達到歷史新高點，尤其1月住房率近7成5，平均房價穩定維持在5300元以上，客房營收恢復到疫情前的9成左右。

海外市場方面，晶華集團旗下捷絲旅海外的第一家據點，捷絲旅大阪心齋橋館將在3月1日開幕迎賓，適逢國境開放後的旅日熱潮，近日推出買一晚送一晚並加贈早餐的「慶開幕」住房專案，上架銷售一天即接獲超過1500個房間的預訂，晶華以及捷絲旅品牌的舊雨新知們，可以在大阪持續享受晶華集團台式服務的熱誠。

餐飲營收則創下歷史新高，比上個月及去年同期分別成長了11％及28.52％，也比2019年同期高出13.79％，主要的成長動能來自於1月的尾牙外燴、年菜以及農曆春節期間旺盛的餐飲需求。除此之外，集團內故宮晶華在疫情後恢復的營業，收入數字也節節爬升至高點，集團旗下的台南晶英、太魯閣晶英及礁溪晶泉丰旅也貢獻良多，各自創造單月營收歷史新高，表現亮眼。

展望後市，現正在台北熱鬧滾滾舉行「2023台灣燈會」已有效地吸引國內外觀光客前來賞燈，對於台北晶華的住房表現也有極大的助益，目前2月的住房率已近8成，展現了政府與民間共同推廣城市行銷的成功典範。

晶華看好接下來的西洋情人節，也是集團旗下各酒店搶攻節慶餐飲與度假商機的好機會，台北晶華酒店即日起至3月14日推出「Chocoholic 巧克力情人月」，各餐廳除了有情人佳餚外，一樓中庭更集結十數家海內外知名巧克力品牌推出「巧克力市集」。台南晶英酒店則強打館外據點「幸福製造所x小覓秘」，延伸飯店頂級餐飲與貼心服務，提供精緻麵食、烘焙甜食與暖心飲品。

因為疫情延宕兩年的企業春酒市場也明顯的回溫，台北晶華酒店積極掌握這波商機，於2月初至4月底精選出30個開運吉日推出「開運年曆．春酒專案」，每桌10位20800元起，訂席就送16吋大的重量級美味--龍蝦鮑魚海派米糕，以總價值超過5萬元的誠意回饋，鼓勵企業與同仁們在平日輕鬆用餐，目前預訂狀況相當踴躍，2、3月熱門日期的春酒場地幾乎一桌難求，預計將為集團第1季增添強勁的營運動能。