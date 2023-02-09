主計總處分析，1月CPI較上年同月漲3.04％：主因蔬菜受上年同月天候平穩低基數影響，漲幅較大，加上今年農曆春節連假較上年提前（今年春節假期為1月20日至29日，上年則為1月29日至2月6日)，採購需求及部分服務費（如旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）循例加價時程均較上年提早，以及外食費、肉類、水產品、蛋類、家庭用品及交通工具價格上漲，惟水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.88％，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲2.98％。

根據主計總處9日公布，1月份消費者物價總指數（CPI），較上月漲0.89％，經調整季節變動因素後漲0.39％；較上年同月漲3.04％；1月份生產者物價總指數（PPI），較上月跌0.26％，較上年同月漲5.61％；1月份進口物價總指數（IPI）以美元計價，較上月漲0.12％，較上年同月跌2.81％；1月份出口物價總指數（EPI）以美元計價，較上月漲0.04％，較上年同月跌4.45％。

主計總處專委曹志弘表示，1月CPI是半年來首次突破3％，主要可以歸咎兩原因，分別是春節效應（今年過年全在1月），比較基數不一樣，跟蔬菜漲幅超乎預期。其中蔬菜漲幅從上月的12％，到漲將近三成（28.25％），是110年8月、17個月以來新高，推升CPI總指數0.18個百分點。扣除春節差異，1月CPI上漲2.78％，核心CPI是2.7％。

曹志弘也說，外食費漲幅也有變高，房屋租金也仍然調漲，房屋年增率2.44％是自85年6月、319個月以來新高，與房東考量成本負擔，提高住宅維修費或是最近通膨有關，而自去年4月起月增率都超過0.2％，這波房租漲幅才會比較大，但考量合約通常一年一約，4月以後月漲幅可望縮小；另受疫情趨緩，國內管制措施放寬，休息娛樂需求增加，也是持續上漲。

展望2月，曹志弘說，考量春節日期，去年基數高，今年2月通膨率一定會回到3％以下。1、2月通膨率平均則應該跟去年12月差不多，落在2.71％上下。惟他強調，儘管農委會蔬菜價格有下來，去年2月也有寒害影響，但如果天候不穩，通膨率可能又會比預期高些。

曹志弘坦言，通膨還是相對高點，通膨壓力還是存在，但沒有明顯往上。去年3月起通膨率超過3％，就開始處於相對高點。雖然通膨沒有完全舒緩，但已經減輕，如果國際原物料沒有太大異動，進口跟生產者物價漲幅持續縮小，相信可以減輕輸入性通膨壓力。