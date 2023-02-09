一名網友在抖音平台發現有名大陸人在海南島的海邊撿到數張台灣人的證件，包括健保卡、學生證、點數卡等，該大陸人稱「台北市的陳XX同學你的證件掉在海南島萬寧日月灣，還需要的話請聯繫」，還說可以幫忙寄回去，影片曝光其他網友笑說「好好笑證件外交」、「健保卡：我是誰我在哪？」

該網友在Dcard發文，他日前半夜在社群軟體抖音（TikTok）發現一個影片，一個抖音帳號稱「台灣的陳XX同學，你的證件在海南島被人撿到」，該帳號還發文說如果該名失主還需要，可以幫忙寄回去，畫面中共有4張卡片，像是健保卡、學生證、超商點數卡、台北卡等。

網友事後還在臉書上找到拾獲者的發文，內容稱「台北市的陳XX同學你的證件掉在海南島萬寧日月灣，還需要的話請聯繫」。（翻攝自臉書）

Dcard的原PO網友事後還在臉書上找到拾獲者的發文，內容稱「台北市的陳XX同學你的證件掉在海南島萬寧日月灣，還需要的話請聯繫」，此外原PO搜尋到失主的臉書帳號，確實確有其人，原PO笑說真的太神奇了，證件可以跨海飄到大陸被撿到，貼文吸引不少人關注討論。

其他網友留言「太好笑了吧！好扯，健保卡：X我是誰我在哪」、「人家是校長，才不是同學」、「健保卡：來一趟說走就走的旅行」、「健保卡都會游泳了我還不會」、「我剛剛搜尋fb 撿到的人長得蠻帥的」、「好好笑證件外交」、「說不定已經重辦了」、「看卡面完整度感覺應該是寒假去玩，結果掉在當地吧」。