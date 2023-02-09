本次的聖火手由中壢國中學生鍾至翔、桃園國中學生黃郁庭擔任。（陳夢茹攝）

112年桃園市中小學校聯合運動會從今起展開為期4天的比賽，這次有227所學校共2294位選手同台切磋，桃園市長張善政主持開幕典禮，他表示，盼能以此活動發掘更多優秀選手，代表桃園參加4月的全中運比賽。此外，桃園在校園內推動「SH150」，要求學生每周在校運動150分鐘，鼓勵所有民眾也要保持每天運動的良好習慣。

張善政說，桃園高中學生江靜緣代表運動員宣誓，她去年榮獲中小運及全中運國女組田徑鉛球金牌，連續2年刷新全中運大會紀錄。負責傳遞聖火的桃園國中學生黃郁庭，去年在全國中等學校田徑錦標賽國女組田徑拿下5個項目金牌，創下前所未有的紀錄，中壢國中學生鍾至翔去年則獲國男組田徑2個項目金牌。

張善政表示，中小學校聯合運動會最重要的是要發掘出具有潛力的選手，代表桃園參加今年4月的112年全國中等學校運動會，去年桃園在全中運拿下87金、79銀、90銅，名列全國第4名，成績優異相當不容易，鼓勵選手超越自己，獎牌只是認可，無論有沒有得獎，只要超越自己去年的成績就值得嘉許。

張善政另提及，桃園市的校園推動「SH150」，S代表運動（Sport）、H代表健康（Health），150則代表學生每周應在校運動150分鐘，類型包括健康操、樂樂棒球、班際大隊接力、三對三籃球以及扯鈴等運動項目，讓學生多元參與。他認為，SH150不應僅限於學生，民眾應該也要保持良好的運動習慣，才能擁有健康的身體。