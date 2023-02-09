以行腳節目《MIT台灣誌》獲得無數金鐘獎的知名製作人與主持人麥覺明導演第二部紀錄長片《山椒魚來了》至今戲院包場已逾70場，預售票房破150萬。上映前夕也推出由陳昇演唱的電影主題曲〈MORNI〉MV，麥覺明與陳昇從《MIT台灣誌》至今已是20年老朋友，更獻出麥覺明導演的MV初體驗。陳昇的最新專輯《他鄉》主題講得就是友情、就是老朋友，「和老麥初相識他就帶我上玉山，雖然那一趟有夠辛苦，但確定這個朋友是一輩子的，〈MORNI〉魔鯢的靈感是他給我的，MV可以留一個紀念，但他在裡面扮演的角色非常值得期待！」

提及二度邀請陳昇為電影創作主題曲的過程，麥覺明導演表示《山椒魚來了》原本是邀約一首歌，但是跟陳昇聊電影、聊故事後，陳昇提出會寫兩首歌，陳昇說：「因為山椒魚從遙遠北方來到臺灣，和我的專輯『他鄉』都有日久他鄉成故鄉的故事內容，尤其是牠住在山的那一邊、氣溫寒冷的地方，有很多想像。」麥覺明導演開玩笑說：「沒想到陳昇讓我買一送一。」

2首電影歌曲中，主題曲〈小辮子〉靈感來自聽麥覺明導演聊山椒魚，就想到有尾巴的青蛙，或是尾巴綁著一條小辮子的小清新，因麥覺明導演提及希望像〈風箏〉一樣自由的曲風，寫著寫著就成了情歌。麥覺明導演表示在電影中播放歌曲〈小辮子〉時，剪輯一段完全沒有現場音和旁白，都是高山大景、四時節氣以及高海拔花草物候變化的地方，就是希望讓大家看到山椒魚生長的環境（山椒魚的家），尤其在雪地溪畔準備開始繁殖，又是一個生命誕生的開始，呼應歌詞裡：「住在山的那一邊、來自遙遠的北方。」

片尾曲〈MORNI〉曲風則是快樂一點，歌名取自山椒魚的別名「臺灣小鯢」，因為牠是古生物、存活到現在，聽起來很魔幻，魔鯢、魔鯢，又唱成了Good Morni。歌詞裡「哪有人第一次見面就放了那麼多電，肯定是我在人世間的第一個春天」就是想像研究人員翻開石頭和山椒魚初次見面的第一個感覺。麥覺明導演補充將較輕快的〈MORNI〉擺在電影最後的用意，不想讓最後的觀影情緒陷入哀傷，因為一個生命結束了、另外一個心跳聲正在開始，希望大家覺得這個研究調查還是可以繼續下去、是有希望的，也特別要提醒大家片尾有彩蛋，一定要看到最後才離開戲院。

跟麥覺明導演認識多年的陳昇，被問及看完電影後會想再跟麥導上山嗎？陳昇笑說：「看電影比現場看到的還清楚，而且不必上高山，一次看到全世界只有臺灣才看得到的5種特有種山椒魚。尤其是，不至於打擾到牠們的家。」也透露對電影中同時存在著生命的誕生、發現，以及殞落印象深刻，希望兩首主題曲搭配電影能更深入人心。該片將在本周五（10日）上映。