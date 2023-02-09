台中榮總成立「功能性食道疾病中心」透過跨領域合作，共同診治困難的食道疾病病人。（馮惠宜攝）

受胃食道逆流困擾的病患，因喉嚨灼熱或經常出現清喉嚨的反射動作，52歲楊小姐擔任出納工作，因工作壓力、嗜辣成性等多重因素，20多歲開始就會不斷清喉嚨，疫情期間經常被誤為確診；台中榮總肝膽腸胃科醫師連漢仲指出，胃食道逆流成因複雜，該院透過多科整合、精準治療，給予病患個別與預期有效的治療。

台中榮總9日成立「功能性食道疾病中心」，透過跨領域合作，與耳鼻喉科、胸腔內外科、高齡醫學科及營養室，共同診治困難的食道疾病病人。楊小姐現身說法，整日都在清喉嚨的她，有時躺平也會嗆出酸液，但在中榮團隊協助下，接受24小時食道咽喉胃酸檢測，證實咽喉胃酸異常暴露，以高劑量質子幫浦抑制劑治療，加上飲食調整，症狀大符改善。

連漢仲說，胃食道逆流和吞咽困難患者近二十年來逐年增加，不僅患者生活品質差，也造成健保龐大的醫療支出，其中近半數的人吃藥效果不佳，原因在於診斷與症狀不能畫上等號。

台中榮總成立「功能性食道疾病中心」，援用國際推薦多管腔阻抗胃酸檢測儀、高解析度食道壓力計及無線電食道酸鹼偵測膠囊等新進科技為診斷的標準，並透過跨領域合作，共同診治困難的食道疾病病人。

同時也發展患者自評療效工具，經由手機網路填寫，以減少醫生主觀判斷療效的偏差，並提供長期追蹤療效評估的客觀數據。另外，與營養師合作，建立病人健康飲食的觀念。最後透過醫病共享決策，協助病人克服障礙，以達到減少長期依賴藥物的目標。

連漢仲說：「功能性食道疾病雖然沒有立即生命危險，但生活品質卻影響甚大。如今成立功能性食道疾病中心，期望透過有更廣泛的資源整合，提升相關病患照護品質，更期許能成為亞洲診治咽喉逆流疾病的標竿醫院。」