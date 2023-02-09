北榮醫師廖婉如9日與隨隊醫師王則堯聯繫後，說明搜救小組搶救過程。

土耳其遭遇百年強震，台灣搜救隊於當地時間8日下午8時40分（台灣時間9日凌晨1時40分）在土耳其阿德亞曼救出一名受困女子，北榮醫師廖婉如9日與隨隊醫師王則堯聯繫後，說明搜救小組搶救過程，而該名女子在今傳出傷重不治，目前身分不明。

廖婉如表示，當地時間下午3時許發現受困婦人，北榮隨隊醫師王則堯希望能保全女子四肢，將人完整救出，醫師考量女子受困時間愈久，可能引發休克，情況更加危及，但當晚女子意識狀況改變，醫師當機立斷緊急截肢，保全女子性命。

廖表示，北市消防局、北榮多年來合作，對於搶救地震受困的病患有標準SOP，而搶救女子時，有將台灣帶到土耳其的藥品碳酸氫鈉、生理食鹽水、強心針派上用場。廖婉如表示，病患會因受困時間愈久，導致體內的鉀離子升高，脫困的當下，四肢的血液回流心臟，極易導致心跳停止，脫困時也是病患最危險的瞬間，造成「腔室症候群」。

廖婉如表示，土耳其搶救受到壓砸病患的搜救過程非常困難，婦人四肢受困，無法準確使用止血帶，而坍塌現場很多粉塵，也有傷口的感染問題。另外，廖呼籲因嗎啡屬於管制藥品，並呼籲台灣主管機關能夠考量救災緊急，針對患者最需要的止痛藥嗎啡，放寬藥品管制。