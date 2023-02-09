春節因素影響，主計總處今天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04％，再度突破3％的偏高水準，創半年來新高。值得一提的是，考量外食費支出增加，主計處修訂消費者物價指數權數，食物類權數增加1.7％，權數調整為25.4％，住宅租金支出增加，居住類增加1.5％，權數調整為24.2％，並自1月CPI適用。

主計總處表示，1月CPI增加，主因本月適逢農曆春節，部分個人照顧服務費用饋贈禮金，與娛樂服務費用及計程車資等價格調升，惟部分服飾折扣促銷，抵銷部分漲幅。其中食物類漲 0.48％：主因水產品及水果價格分別上漲 2.99％及 1.65％所致。

主計總處表示，1月蔬菜受上年同月天候平穩之低基數影響，漲幅較大，加上今年農曆春節連假較上年提前(今年春節假期為1月20日至29日，上年則為1月29日至2月6日)，採購需求及部分服務費(如旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等)循例加價時程均較上年提早，以及外食費、肉類、水產品、蛋類、家庭用品及交通工具價格上漲，惟水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.88％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲2.98％。

368 個查價項目群中變動影響較大者，高麗菜漲 58.06％、國外旅遊團費漲 42.48％、旅館住宿費漲 27.55％、鮭魚漲 23.64％、雞蛋漲 16.56％、沙拉油及調理油漲 14.17％、國內旅遊團費漲 12.00％、計程車資漲 8.57％、西式早點(如漢堡、三明治)漲 8.06％、豬肉漲 7.60％、麵包漲 7.17％、衛生紙、面紙及紙巾漲 7.08％、糕餅點心漲 6.86％、中式早點(如燒餅、飯糰)漲 6.78％、鮮奶漲 5.87％、洗髮及剪髮漲 5.64

％、中式米食(如便當、滷肉飯)漲 4.48％、中式麵食(如炒麵、小籠包)漲 4.37％等。

七大類中變動影響較大者，食物類漲 5.27％：蔬菜受上年天候平穩致價跌之低基數影

響，漲 28.25％，蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 15.74％及 5.72％，加以調理食品、水產品、乳類及外食費各漲 6.46％、5.92％、4.75％及 4.33％所致，惟水果價格下跌 4.01％，抵銷部分漲幅。

對照主要國家，2022年我國漲2.95％，歐元區漲8.4％，美國漲8.0％，新加坡漲6.1％，南韓漲5.1％，日本漲2.5％，中國大陸漲2.0％，香港漲1.9％；今（2023）年1月我國漲3.04％，歐元區漲8.5％，南韓漲5.2％。