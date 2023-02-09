宇隆表示，1月汽車類產品占比54％，短期出貨與生產排程皆受到影響，但Bosch、DENSO、BorgWarner等客戶對於鍊條系統、傳動系統的VCT、可變氣門正時(VVT, Variable Valve Timing)等相關關鍵零組件需求增加，汽車類部門的營運有望先蹲後跳。

宇隆斥資人民幣2,340萬元取得浙江嘉興經濟開發區土地面積約60畝，預計分期興建廠房，第一期投入除現有客戶產品線的建置外，將興建無塵室以爭取醫療產業客戶，並配合當地政府工業智慧製造重點發展，計畫布建行星式減速機產線。

和勤1月兩大業務的營收分別為：汽車零件0.97億元，占比77.51％；硬碟機構件（VCM Plate）0.24億元，占比19.59％。大陸廠區確診潮高峰已過，出貨並未受到影響，但大多數客戶的停工天數長，需求相對也減少，和勤營收表現因此受到影響。農曆春節過後，和勤大陸廠區的員工返崗率近100％，汽車零件業務也逐步回到正常出貨水準。硬碟（HDD）零件則在電子產業庫存調整告一段落之後，預期第2季將恢復正常出貨。

大陸車市可望在解封後復甦，宇隆、和勤等品牌車廠客戶拉貨力道漸增，有助於營運持續向上。