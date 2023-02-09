1月上市櫃股票平均每日成交值為2771億元(上年同月為3482億元)，且受農曆春節落點不同、交易日數較去年同月少5日，致全月證交稅實徵淨額69億元，較上年同月減少106億元(-60.7%)，創下連13黑。

如受工作天數少影響稅目如土地增值稅、契稅等，土地增值稅1月實徵淨額51億元，較上年同月減少56億元(-52.1%)，主因適逢農曆春節工作天數減少，及上年同月有大額稅款案件所致；1月土地增值稅徵起件數3萬6739件，較上年同月減少2萬7134件(-42.5%)。契稅1月實徵淨額9億元，較上年同月減少7億元(-44.1%)。

財政部同步發布去年2022年全國稅收修正統計，經納計部分遞延入帳稅款，111年12月賦稅收入修正為1682億元，較原初步統計增加287億元，其中營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修160億元、52億元及29億元，為增加最高稅目。

全年度修正後，111年全年實徵淨額為3兆2479億元，較110年增加3737億元(+13.0%)；高出預算數5237億元(達成率119.2%)，其中中央政府高出4002億元，地方政府高出816億元。