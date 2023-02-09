不少人都渴望談一場甜蜜的戀愛，有另一半在身邊陪伴自己，但也有人十分享受單身的生活。《搜狐網》命理專欄分享，處女座、摩羯座、金牛座和射手座的人戀愛空窗期最長，但他們單身不是因為沒有追求者，而是因為要求太高，不會輕易踏入感情。

▎處女座

處女座的戀愛空窗期很長，不是因為沒有追求者，而是因為個性，他們心思縝密，凡事都追求完美，所以很難找到符合理想條件的對象，若是沒有合適的人出現，他們也寧缺勿濫，不會隨便找個人將就。此外，有不少追求者起初會被他們的外在吸引，但深入了解後，可能就會被他們的毒舌與嚴厲嚇跑。

▎摩羯座

摩羯座個性獨立，不喜歡和人打交道，尤其是摩羯座女，不想當只會依賴另一半的小女人，再加上他們的內心較為保守，偏執地希望可以和對的人共度一生，所以他們的感情經歷不會很豐富，空窗期通常也比較長，只有遇到真正合適的對象時，才會心甘情願地墜入愛河。

▎金牛座

金牛座個性老實、不善言辭，就算有喜歡的人，也不太會付諸行動展開追求，即使行動了，別人也很難察覺；此外，金牛座對待愛情的態度較為嚴謹，只有確認了彼此喜歡，才能踏入下一個階段，所以單身時間長在所難免。不過這樣的金牛座很適合當一輩子的伴侶，他們會對家庭非常忠誠。

▎射手座

異性朋友對射手座來說是不可或缺的，熱愛自由的他們不願意被感情束縛人際關係，戀愛空窗期自然也會比較長，當自由和愛情同時擺面前，他們當然會選擇自由，因為對射手座來說，動心很容易，在一起卻很難，進入一段感情所要面對的問題太過未知，寧可做個瀟灑自在的單身者。