基隆市中山區復興、德安路口最近因為有大型建案完工，讓這個路口變成「五叉路口」。基隆市議員張秉鈞8日在臉書表示，要求中華派出所嚴格取締逆向違停車輛。基隆市長謝國樑9日下午與市議員張秉鈞、宋瑋莉前往現場會勘，決定自即日起調整路口交通號誌。

基隆市長謝國樑（左3）、交通處長王圳宏（右1）以及基隆市議員宋瑋莉（左2）、張秉鈞（右2）到現場會勘，商討解決之道。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

由於這個路口有一個大型建案接近完工，該社區新闢的道路入口，讓原本的道路變成五叉路，交通動線更形複雜，張秉鈞表示，這個路口最近一個月就發生了5起交通事故。

謝國樑9日下午帶著市府交通處長王圳宏及警察局、中山區公所等相關單位，到現場會勘，市議員張秉鈞、宋瑋莉也在現場轉達當地居民對這個路口交通狀況的擔憂。

王圳宏表示，經過交通處內部研議後，自9日下午5時起，將先以調整紅綠燈與行人號誌的方式，降低車行與路人的衝突，其次則是提早10秒開啟俗稱「小綠人」的行人號誌，讓汽機車行經路口時能夠減速，確保行人安全。

警察局交通隊長張豫立則表示，對於當地民代及居民反映，時有車輛逆向行駛以及違規停車問題，警方將會加強執法取締，確保人車動線順暢，避免交通事故發生。

謝國樑也在現場要求警察局在號誌調整初期，上下班交通尖峰時間，應加派警力或義交人員在路口指揮、疏導，同時也呼籲用路人，行經復興、德安路口時，要特別留意小心。