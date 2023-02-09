中央流行疫情指揮中心今(2月9日)宣佈，從2月20日開始放寬室內戴口罩規定，除了醫療照護機構以及大眾運輸系統內仍然必須戴口罩外，其餘室內空間就由民眾自主應變。臉書粉專「興趣使然的路人」指出，3年前疫情剛開始，口罩還不太夠的時期，當時民進黨為了減少口罩需求，特別派人出來說「捷運車廂是開放空間，不用戴口罩」，他還發現該報導日期是2020-02-09，剛好就是整整3年前的今天，直呼真是夠諷刺了。

「其中，車廂被特別點名是一定要佩戴口罩的『室內空間』。」興趣使然的路人今(9日)在臉書發文表示，對三年前疫情剛開始，口罩還不太夠的時期有印象的朋友一定記得，當時黨為了減少口罩的需求，還特別派人出來說：「捷運車廂是開放空間，不用戴口罩！」

興趣使然的路人指出，光是這樣就已經足夠諷刺了，沒想到他為了溫故知新，再去找了當時的新聞來看後，才發現報導日期是2020-02-09，他強調，「剛剛好就是整整三年前的今天啊！真是又一次完美印證了『民進黨就是諷刺的化身』這句話。」

網友表示：「指揮中心只要烙出滾動式修正就打遍百姓無敵手了...都不用口罩了要指揮中心有何用呢？還有這不是處罰未染疫的百姓什麼才是呢？（興：我到現在還是沒辦法確定指揮中心對疫情整體的影響是好還是壞）」、「看看國外，台灣就是矯情，就是要突顯指揮中心還存在，看不起」。