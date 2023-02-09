李奧納多和凱特溫絲蕾感情深厚卻不來電。（迪士尼提供）

《鐵達尼號》經典劇照。（迪士尼提供）

25年來關於《鐵達尼號》的奇聞軼事從未斷過，主要的原因就是李奧納多狄卡皮歐和凱特溫絲蕾的配對太過成功，當這兩人一起出現，都會喚醒粉絲對「傑克與蘿絲」的回憶，可惜這兩人在銀幕前火花四射，私底下卻未來電，凱特溫絲蕾表示，他們的友情能持續25年，是因李奧納多一直把她當哥兒們，「我覺得我們感情如此深厚長久，是因為我們之間沒有過浪漫的感覺。」

其實凱特溫絲蕾第一次與李奧試鏡後，就期盼能與他合作，她甚至告訴導演詹姆斯卡麥隆：「你不用我沒關係，但你一定要用李奧，他太適合傑克這個角色了！」當時李奧納多已經憑著《羅密歐與茱麗葉》等片成為一線小生，再加上桀驁不馴的性格及英俊的外貌，讓他獲得粉絲青睞。

而且他與導演首次會面就引起製片場女性員工極大的興趣，導演詹姆斯卡麥隆回憶：「我坐在會議室裡，準備見李奧，當我環顧四周，發現所有的女性都在會議室裡，她們好像等著開會，但其實只是想見他。」

導演透露，凱特溫絲蕾憑著出色的試鏡替自己贏得了角色。但傑克的產生就沒那麼順利，而且李奧納多試鏡當天竟然拒絕與凱特唸台詞，導演因此告訴他：「謝謝你花時間過來！」李奧十分震驚問：「你是說如果我不唸台詞，我就得不到這個角色？」卡麥隆不容任何妥協，於是李奧心不甘情不願地唸起台詞，一開始相當消極，直到他進入了角色，當時頭頂的光芒像陽光灑在他身上，卡麥隆了解他終於找到了傑克。

凱特和李奧兩人不僅如金童玉女，在片場更是兩小無猜，甚至相互啟發彼此的演技及對角色的掌握，例如傑克不但教了蘿絲跳舞，還讓她學會吐口水，於是凱特即興演出，在未婚夫（比利贊恩飾演）試圖阻止她離去時，在他臉上吐口水，據說，比利贊恩沒料到會有即興表演，因此他臉上的震驚和嫌惡是絕對真實的。

《鐵達尼號》後，凱特溫絲蕾和李奧納多在12年後再度合作了《真愛旅程》，當時電影是由凱特的導演老公山姆曼德斯執導。顯然凱特對李奧納多的愛甚於詹姆斯卡麥隆，因為一直到去年的《阿凡達：水之道》，她才二度和卡麥隆合作，凱特溫絲蕾之前曾透露，「要我跟卡麥隆再合作就是給我更多的錢」，如今對彼此再續前緣，她說她演蘿絲時才21歲，她和導演都改變很多，「我們年紀都大了，也在合作上學到了很多經驗」。

《鐵達尼號》25周年重映版於2月10日全台上映。